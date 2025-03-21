Временный запрет на ловлю рыбы установили в Чехове

В период с 22 марта по 1 июня нельзя будет ловить рыбу в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС. С 1 апреля по 10 июня — во всех остальных рыбохозяйственных водоемах Московской области. В том числе и в Чехове в популярных для рыбалки местах рек Нара и Лопасня.

Рыбачить можно будет только вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более двух у одного человека. Помимо этого, будет полностью запрещено передвижение на моторных лодках и других маломерных судах по рекам, озерам и водохранилищам в нерестовый период. Список нерестовых участков, на которых запрещена ловля рыбы, опубликован на сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Ихтиологи объясняют необходимость запрета тем, что в этот период происходит нерест многих видов рыб. В марте нерестятся щука, окунь, судак, жерех и крупный язь, а в апреле — голавль, плотва, лещ и другие виды.