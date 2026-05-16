Временный пешеходный переход построят на станции в Химках

В районе улицы Кирова на железнодорожной станции Химки МЦД-3 начали устанавливать надземный переход. Его возводят в рамках подготовки к строительству высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург и обустройства станции.

В апреле на станции уже завершили демонтаж старой платформы. Теперь на этой территории будут прокладывать дополнительные пути для будущей магистрали. Часть работ уже ведется в районе станции Монумент.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург протянется на 679 километров и сократит время в пути между городами примерно до 2,5 часа. Новые пути пройдут через станции Левобережная, Химки, Монумент, Подрезково, Сходня и Фирсановская.

Временный надземный переход обеспечит безопасное движение пешеходов на период проведения строительных работ.