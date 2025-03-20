Временный пешеходный мост через Москву-реку откроют в деревне Поречье 1 апреля

Временный пешеходный мост через Москву-реку откроют в деревне Поречье под Рузой 1 апреля. В этот же день планируют перекрыть движение по основному строению, чтобы провести на нем капитальный ремонт.
Как сообщили в региональном Минтрансе, сооружение капитально отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Движение по нему откроют в конце июля. На этот период в деревне будет работать временный мост.
«Сроки запуска временного моста перенесли в связи с изменением конструктивного решения при его монтаже. Строители уже обустроили временные разворотные и остановочные площадки для организации автобусного сообщения», — добавили в министерстве.
Полностью капитальный ремонт моста завершат к сентябрю.
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