Временный каток оборудуют в Щелкове

В округе появится временный каток с искусственным льдом, который станет альтернативой обычной ледовой площадке, зависимой от погодных условий. В администрации округа завершили прием заявок на выполнение работ по его организации на территории школы имени космонавта Комарова.

Решение о создании временного катка было принято в связи с затянувшимся строительством капитальной спортивной площадки, завершение которого запланировано на ноябрь 2026 года. Чтобы жители округа могли наслаждаться катанием на коньках в течение всего сезона, было решено организовать временную ледовую арену.

Ожидается, что новый каток с искусственным льдом откроется до конца текущего года. Специалисты Муниципального центра управления регионом подчеркивают, что использование искусственного льда позволит поддерживать его в оптимальном состоянии даже во время оттепелей.

«Искусственный каток — это другой уровень по сравнению с простой заливной коробкой, которая сильно зависит от температуры воздуха. Наша система будет поддерживать лед в отличном состоянии даже во время оттепелей», — сообщили эксперты Муниципального центра управления регионом.