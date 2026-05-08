Временные маршруты метро будут работать до 11 мая

В связи с изменением даты открытия участка Арбатско-Покровской линии метро между «Пятницким шоссе» и «Строгино» временные схемы движения автобусов будут действовать до 11 мая включительно. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, в этот период продолжат работу маршруты №436п и №1284к.

По маршруту №436п, который проходит от станции метро «Мякинино» до «Строгино» через Дом Правительства МО, курсируют 10 автобусов. В часы пик интервал движения составляет 5 минут. Время работы — с 05:30 до 01:00.

На маршруте №1284к «ЖК Спутник — м. Строгино» первый рейс отправляется от ЖК «Спутник» в 06:35, а последний — от станции метро «Строгино» в 22:00. Интервал движения составляет 20 минут. Каждые 40 минут автобусы заезжают в ТРЦ «Вегас», после чего следуют до метро «Строгино».

