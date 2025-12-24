Временную дорогу построят у станции Черное в Балашихе

Путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе станции Черное достроят в третьем квартале 2028 года. Его открытие позволит жителям быстро и удобно добираться до мест работы и социальных объектов.

Общая протяженность объекта вместе со съездами и подходами составит более двух километров, из них 308 метров придется на путепровод. Движение организуют по двум полосам

«Сейчас ведутся работы по установке каркасов и монтажу ростверков опор путепровода. Строители почти завершили устройство временной дороги, где уложили 206 плит из 218. Временная дорога обеспечит подъезд техники к стройплощадке», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.

Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе и обеспечит безопасное движение, в том числе для экстренных служб. Транспортная доступность улучшит более чем для 500 тысяч жителей микрорайонов Балашихи. Объект позволит устранить пробки, которые ежедневно собираются рядом с платформой.

Проект включает съезды на Носовихинское и Восточное шоссе, станцию Черное и Ласточкин проезд. После запуска путепровода движение поездов на Горьковском направлении станет бесперебойным.