Временно исполняющим обязанности главы Павловского Посада стал Сергей Балашов

В Павловском Посаде состоялось еженедельное оперативное совещание. Одним из главных вопросов стали кадровые изменения в администрации: Денис Олегович Семенов перешел на новое место работы, а его место занял первый заместитель Сергей Балашов.

Сергей Владимирович поблагодарил Дениса Олеговича за проделанную работу и весомый вклад в развитие округа, пожелав успехов на новом поприще. Он также сообщил, что временно исполняет полномочия главы, и заверил коллег, депутатов и жителей, что работа администрации продолжается в штатном режиме, без сбоев и пауз. Все обязательства, программы и проекты остаются в силе и будут исполнены в установленные сроки.

Слова благодарности прозвучали в адрес организаторов мероприятий 9 Мая. Сергей Балашов поблагодарил каждого, кто участвовал в подготовке и проведении торжеств: организаторов митингов, участников мото-, авто- и велопробегов, а также всех, кто проводил встречи в парках и во дворах округа.

14 мая в 17:00 в школе № 11 в Больших Дворах состоится выездная администрация. Для качественной проработки вопросов необходимо заранее позвонить по телефону 2-99-05 и сообщить суть обращения.

В округе проводится мониторинг жалоб жителей на работу Мособлводоканала. Люки приводятся в нормативное состояние с последующим асфальтированием по адресам: улица Пионерская, улица Матросова (2 люка), 2-й переулок 1 Мая, Большой Железнодорожный проезд, дом 6. Еще пять люков уже в работе. Поскольку обращения поступают ежедневно, Сергей Балашов поручил сформировать специализированную бригаду для планового обследования и восстановления всех люков на муниципальных дорогах — не дожидаясь жалоб от жителей.

Ситуация с благоустройством после раскопок требует особого внимания: с конца апреля ни одна локация, требующая восстановления (включая асфальтирование), не была отработана. В работе уже более 100 неисполненных обращений по Павловскому Посаду и Электрогорску. Сергей Балашов поручил принять меры и доложить о планируемых сроках выполнения работ.

По вопросам кровли поступило более 50 обращений в Павловском Посаде (включая деревни сельской территории) и 3 обращения в Электрогорске. По большинству заявок срок исполнения установлен до конца мая. Ситуация находится на контроле.

Сергей Балашов также обратил внимание служб на жалобы по детским площадкам: сломанные элементы, некачественная краска, которая не сохнет. Он потребовал выровнять работу и довести ее до достойного результата, подчеркнув, что дети заслуживают безопасных и аккуратных площадок. «Друзья, ваши обращения — это наш главный рабочий инструмент. Всем продуктивной рабочей недели!» — сказал Сергей Владимирович.