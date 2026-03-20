Временно исполняющий полномочия главы проверил состояние плотин в Серебряных Прудах

Сегодня временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Павел Четверкин совместно с руководителями и специалистами МУП «Эксплуатирующая организация» осмотрел гидротехнические сооружения на реке Осетр. Особое внимание было уделено двум плотинам — в поселке Серебряные Пруды и в деревне Ливадия. Последняя вызывала особую обеспокоенность у местных жителей из-за очень снежной зимы.

Однако опасения оказались напрасными. Оба сооружения находятся в полном порядке. Вода проходит свободно, никаких заторов нет. Специалисты уже убрали со створов щиты, уровень реки держится в норме. Ситуацию с возможным паводком держат на постоянном контроле.

Главный инженер Александр Бурцев пояснил, что основное прибывание воды ожидается в течение ближайших дней. Если показатели начнут превышать норму, ливадийскую плотину будут разбирать — это штатная мера для пропуска паводка без последствий.

Обследование сооружений проходит ежедневно. Павел Четверкин взял вопрос под личный контроль и получает сводки о состоянии плотин каждый день.