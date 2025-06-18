Врачу из Домодедова присвоили звание заслуженного работника Московской области

Лариса Попкова трудится в учреждении уже 37 лет. Помимо этого, она выступает в качестве спикера на кардиологических, терапевтических врачебных конференциях и семинарах, а также является депутатом Совета депутатов городского округа Домодедово.

По словам Ларисы Попковой, поток пациентов в стационаре № 2 Домодедовской больницы достаточно большой.

«Каждый день экстренные пациенты, плановые, сложные. Мы собираемся, обсуждаем, как наиболее эффективно оказать помощь. И так в каждодневном режиме. Помимо этого, я провожу занятия с молодыми врачами, занимаюсь просветительской деятельностью», — поделилась Лариса Попкова.

Глава округа Евгения Хрусталева поздравила медика с получением награды.

«Такие профессиональные кадры — это большая ценность», — отметила руководитель муниципалитета.