Врачи детской поликлиники в Жуковском будут принимать по новому адресу

В связи с началом капитального ремонта в здании детской поликлиники, расположенной по адресу: Жуковский, улица Дзержинского, дом № 14, произошли временные изменения в графике и месте приема врачей-специалистов. Как сообщила заведующая первым педиатрическим отделением Марина Меньшикова, врачи первого педиатрического отделения и детского консультационно-диагностического центра временно переведены в детское поликлиническое отделение № 2, расположенное по адресу: улица Гудкова, 14а.

Этот переезд необходим для проведения работ по модернизации здания поликлиники.

«Кабинет первичной травмы начал прием в кабинете 317. Врач-оториноларинголог Казначеева принимает в кабинете 209, травматолог-ортопед Радаев — в кабинете 301, Хирург Канюк начнет принимать в кабинете 204. Офтальмолог Перминова будет принимать в кабинете 211, а психолог Савичева начнет вести приемы в кабинете 218», — добавила Марина Меньшикова.

Также она сообщила, что по прежнему адресу — улица Дзержинского, д. 14 — продолжают функционировать кабинеты, в частности: физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа, сурдологопедический кабинет, кабинет ультразвуковых исследований, электрокардиограммы, электроэнцефалографии и спирометрии.

Окончание капитального ремонта здания детской поликлиники на улице Дзержинского запланировано на конец 2026 года.