Врачи Зарайска пригласили жителей пройти диспансеризацию

С 22 по 28 сентября проходит неделя, посвященная информированию населения о значении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. В этот период медицинские учреждения акцентируют внимание на необходимости регулярных проверок здоровья.

В Зарайской больнице призывают всех жителей округа не откладывать визит к врачу. Врачи отмечают, что многие люди обращаются за медицинской помощью только тогда, когда симптомы становятся явными и доставляют дискомфорт. Однако именно профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявлять скрытые угрозы здоровью на ранних этапах, когда болезни еще не проявляют себя явно.

«Диспансеризация — это комплексный подход к оценке состояния здоровья. Она позволяет выявить факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, онкологические заболевания, а также обнаружить их на ранних стадиях», — сообщила заместитель главврача по поликлиническому разделу работы Светлана Носикова.