Врачи Воскресенской больницы вернули зрение пациентке с высокой степенью миопии

Врачи офтальмологического отделения «Воскресенской больницы» провели успешную операцию на правом глазу 45-летней Умиды Исуповой, страдавшей от высокой степени миопии. Пациентка готовится ко второй операции на левый глаз.

С детства Умида страдала от миопии и носила очки, а затем линзы. В Узбекистане, где она родилась, врачи считали ее случай неизлечимым. Переехав в Россию, Умида обратилась за помощью к главному офтальмологу Воскресенского района Ильдару Камалову.

После обследования было принято решение об операции. В течение недели пациентка проходила курс консервативно-поддерживающей терапии. Затем ей заменили искусственный хрусталик и провели укрепляющую склеропластику на правом глазу.

«Я даже не надеялась, что у меня вылечится этот глаз. Думала, что совсем ослепну, потому что была последняя стадия. Сейчас приехала делать второй глаз. Скоро я буду видеть все своими глазами», — поделилась Умида Исупова.

Главный офтальмолог Воскресенского района Ильдар Камалов рассказал, что сначала Умида пришла к ним с просьбой подобрать контактные линзы. После обследования было принято решение об оперативном лечении.