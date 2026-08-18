Врачи Воскресенской больницы вернули зрение 19-летней девушке

В Воскресенске врачи офтальмологического отделения Воскресенской больницы провели две операции на глазах 19-летней Виктории Купчиненко. Девушка с врожденной близорукостью высокой степени теперь может видеть окружающий мир.

Сначала Виктория лечилась в Межотраслевом научно-техническом комплексе «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, где ей сделали лазеркоагуляцию сетчатки. Затем она обратилась в Воскресенскую больницу из-за ухудшения зрения.

«К нам она попала с ухудшением зрения. По всей видимости, у нее пошло формирование и развитие осложненной катаракты. В условиях отделения мы ее подготовили к оперативному вмешательству сначала на одном глазу, потом, через месяц, на втором», — рассказал главный офтальмолог Воскресенского района, заведующий офтальмологическим отделением Воскресенской больницы Ильдар Камалов.

Сейчас пациентка видит хорошо и благодарит врачей за помощь. «Врач просто прекрасный. Подготовил меня. И после операции я будто снова начала жить, потому что до этого я вообще ничего не видела. У меня было ужасное зрение», — говорит Виктория.