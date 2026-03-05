Врачи в Видном извлекли инородное тело из носа пациентки

В ЛОР-отделение Видновской больницы обратилась женщина с жалобами на дискомфорт в носоглотке. Туда ее направили стоматологи перед имплантацией зубов для обследования верхнечелюстной пазухи.

В ходе обследования выяснилось, что причиной дискомфорта стало инородное тело на дне пазухи. Оно вызывало хроническое воспаление и утолщение слизистой.

Пациентке потребовалась операция по расширению доступа к пазухе. Хирургическое вмешательство провели врачи-оториноларингологи Джабраил Баганов и Магомед Гасанов.

«Для решения проблемы потребовалось провести операцию по расширению доступа к пазухе. Хирургическое вмешательство прошло успешно, мы извлекли фрагмент слепочного материала — тот самый, который используется в стоматологии при изготовлении протезов», — рассказал врач-оториноларинголог Магомед Гасанов.

Операция прошла успешно. Теперь пациентка избавлена от беспокоящей проблемы и может вернуться к планам по имплантации зубов.

Подобные случаи в медицинской практике встречаются, однако своевременное обращение к специалистам позволяет избежать серьезных осложнений. С начала 2026 года профилактический осмотр в больнице прошли уже более 10 тысяч жителей.