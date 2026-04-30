Врачи в Пушкино спасли мужчину с переломом гортани из-за неудачного чиха

Молодой человек поступил в больницу в Пушкино после того, как неудачно чихнул, зажав нос пальцами. После этого он услышал хруст в горле, а позже шея и щеки отекли. У него выявили перелом хрящевой части гортани.

После неудачного чиха шея юноши стала хрустеть при небольшом нажатии, как воздушно-пупырчатая упаковочная пленка. В ходе обследования врачи выявили у него перелом хрящевой части и эмфизему — проникновение воздуха в мягкие ткани клетчаточных пространств шеи.

«Кольца трахеи и хрящи гортани между собой соединены связками. Во время чихания произошел разрыв связки, и воздух из легких через возникшее отверстие пошел в ткани. Такое состояние лечится консервативно», — рассказал отоларинголог Михаил Дорош.

Пациенту назначили гормональную терапию, антибиотики и полный покой до полного восстановления хряща. Он находился под наблюдением неделю, за это время отек почти полностью спал, а боли уменьшились. Молодого человека выписали домой.

Врачи порекомендовали не чихать «внутрь себя». Это может привести не только к переломам, но и повреждениям слизистой оболочки носа, барабанной перепонки, сосудов глаз и головной боли.