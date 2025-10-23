Врачи в Красногорске спасли подавившуюся капустой пенсионерку

В Красногорскую больницу обратилась 72-летняя женщина с тревожными симптомами. Она жаловалась на высокую температуру, боли в животе и груди, ее мучил сухой кашель. За три дня до этого пенсионерка подавилась, и ее состояние начало ухудшаться.

После неудавшегося приема пищи женщине удалось откашляться, в моменте она даже почувствовала облегчение. Однако из-за плохого самочувствия все же пришлось поехать в больницу.

Проведя обследования, врачи установили причину недомогания. Его спровоцировала застрявшая еда.

«Во время манипуляции под эндотрахеальным наркозом мы успешно удалили инородное тело, которым оказался кусочек капусты. Перекрытие бронхов нарушило очистительную функцию легкого, снизив его вентиляцию. Это привело к скоплению большого количества вязкого секрета, который стал идеальной средой для размножения бактерий. В результате развился гнойный эндобронхит и нижнедолевая пневмония справа», — пояснила заведующая эндоскопическим отделением Красногорской больницы Юлия Шашкова.

Пенсионерке очистили дыхательные пути от гноя и назначили курс антибиотиков, а спустя несколько дней выписали домой.

Врачи напомнили, что если вы или ваши близкие подавились, важно обращаться за медицинской помощью. Это поможет убедиться, что в дыхательных путях не осталось повреждений и мелких частиц.