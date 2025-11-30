Врачи в Красногорске помогли женщине стать мамой в 6-й раз

В роддоме Красногорской больницы 38-летняя жительница округа стала мамой в шестой раз. У нее родился здоровый мальчик весом 3590 граммов и ростом 53 сантиметра. Роды прошли естественным путем.

«Роды прошли благополучно как для мамы, так и для новорожденного, без каких-либо осложнений. Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. Пациентка осталась всем довольна. Желаю ей и ее малышу большого здоровья, счастья и побыстрее восстановиться», — рассказала акушер-гинеколог Ксения Иванникова.

В семье теперь шестеро детей — три мальчика и три девочки. Есть и необычное совпадение: имена четверых старших детей начинаются с букв, которые складываются в слово «мама» — Михаил, Александр, Мария и Артемий. Также в семье подрастает девочка Алена, а малыша назвали Максимом. Такое символичное пополнение произошло как раз накануне Дня матери.

Напомним, в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где доступна информация о работе роддомов и перинатальных центров. Также будущие мамы могут обратиться в единый кол-центр системы родовспоможения по телефону 8 (800) 550-30-03. Линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00, звонок бесплатный.