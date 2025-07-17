Врачи в Коломне вынули из горла мужчины проглоченный у стоматолога инструмент

Коломенские врачи спасли мужчину, который на приеме у зубного от испуга проглотил стоматологический инструмент. Пациент обратился в медучреждение с жалобами на колющие боли в шее и затруднение при приеме пищи, сообщили в пресс-службе подмосковной больницы.

Во время обследования у гражданина обнаружили К-файл — инструмент для обработки каналов зубов перед пломбированием. Он застрял прямо на входе в пищевод.

Как выяснилось, недавно мужчина был у стоматолога, и тогда у него резко сработал глотательный рефлекс.

«Мы извлекли инструмент из гортани с помощью специальных щипцов. Сам по себе К-файл очень острый, и, если бы он продвинулся ниже в пищевод, то мог бы повредить слизистую желудочно-кишечного тракта. Но, к счастью, все обошлось», – отметил заведующий оториноларингологическим отделением Коломенской больницы Юрий Пурдяхин.