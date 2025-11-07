Врачи в Дубне впервые провели пациенту бедренно-подколенное шунтирование

Специалисты Центра флебологии на базе сосудистого центра ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне впервые выполнили сложнейшую операцию мужчине с окклюзией большой бедренной артерии из-за атеросклероза ног. Кровоток восстановили без осложнений и большой кровопотери, уже на вторые сутки пациент начал ходить.

Заведующий Центром флебологии Геворг Бояджян рассказал, что хирургическое вмешательство врачи проводят открытым путем, устанавливая обходной шунт — синтетический протез. «Это хороший пример, что в дальнейшем мы бы могли развивать уже аорто-бедренное шунтирование и подниматься выше — проводить коронарное шунтирование. Операции на сердце — в дальнейшем у нас планы такие», — поделился специалист

Сосудистые хирурги Центра постоянно повышают свою квалификацию. В будущем в медицинском учреждении появится специальное оборудование для более эффективного лечения атеросклероза.

«Такая операция — очередная вершина, которая приближает наших специалистов к уровню крупнейших центров Москвы и Санкт-Петербурга» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.