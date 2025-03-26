Врачи центра Рошаля восстановили подростку руку после тяжелой травмы

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли 17-летнему пациенту со сложным переломом локтевого сустава. Подросток получил травму на горнолыжном курорте в Сочи.

Юноше оказали первую помощь и наложили гипс на месте случившегося, но посоветовали позже обратиться к врачам в Подмосковье.

Специалисты детского центра тщательно осмотрели пациента и приняли решение провести операцию.

«Мы получили доступ к сломанной кости, выполнили репозицию — восстановили правильные анатомические взаимоотношения в суставе, сопоставив все костные отломки и зафиксировали их в правильном положении с помощью металлической пластины», — пояснил заведующий травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов.

Вмешательство длилось около часа. Юного пациента уже выписали. Через полгода пластину удалят, после чего молодой человек сможет пользоваться рукой без ограничений.