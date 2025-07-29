Врачи центра Рошаля спасли съевшего крысиный яд ребенка

В Подмосковье врачи спасли годовалого мальчика, проглотившего крысиный яд. Все случилось, когда ребенок был с родителями на даче, рассказали в Минздраве региона.

Мать ребенка поделилась, что отлучилась в соседнюю комнату меньше, чем на минуту. За это время сын успел залезть под стол и съесть отравленные зерна из коробки с препаратом.

Женщина испугалась и решила позвонить в скорую. Ребенка доставили в ближайшую больницу, откуда с помощью санавиации его перевели в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля.

«Ребенок поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации, где врачи незамедлительно провели массивную внутривенную инфузионную терапию для быстрого выведения токсинов из организма», — отметила главный врач медучреждения Татьяна Шаповаленко.

Поражение внутренних органов удалось предотвратить. Медики отметили особую заслугу матери: благодаря ей помощь успели оказать в первые часы.

Маленький пациент уже чувствует себя хорошо, его выписали домой.

В центре напомнили, что средства для борьбы с паразитами нужно хранить и применять в недоступных для детей местах.