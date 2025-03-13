Врачи центра Рошаля спасли подростка со смещенным сердцем

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля провели операцию 15-летнему мальчику с воронкообразной грудной клеткой, осложненной сильным смещением сердца. Любое неосторожное движение могло повредить жизненно важный орган.

Операция требовала от хирургов специальных навыков в области грудной хирургии и наличия опыта в таких процедурах, отмечают в центре. Для того чтобы минимизировать риски, врачи решили проводить вмешательство в два этапа.

«Сначала с помощью торакоскопии был создан безопасный «туннель», позволивший избежать контакта с сердцем. Затем были установлены две корректирующие пластины, которые подросток будет носить в течение 4 лет», — подчеркнул заведующий отделением детской хирургии № 2 Никита Степаненко.



Операция прошла успешно. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали.

В центре отмечают, что их врачи провели за все время работы более 30 похожих операций.