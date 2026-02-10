Врачи Центра Бакулева провели консультацию в поликлинике Клина

В поликлинике №2 городского округа Клин прошла выездная консультация для местных жителей. Более 70 человек в возрасте от 40 до 80 лет пришли на прием к специалистам из Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.

Врачи осматривали пациентов по направлениям врачей первичного звена. Они определяли, нуждаются ли пациенты в госпитализации и хирургическом лечении. Также специалисты давали рекомендации по приему медикаментов и проводили УЗИ сосудов шеи.

Центр специализируется на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, аритмии, кардиомиопатии и последствия инфарктов и инсультов.

Обследования врачи проводят по месту жительства, а лечение — по бюджетным квотам. Выезды специалистов проходят регулярно — раз в квартал.

77-летняя Татьяна Михайловна Марюрихина, активная в прошлом спортсменка, посетила консультацию из-за беспокоящей ее аритмии сердца. Она отметила, что такие мероприятия нужны и полезны, особенно для тех, кому сложно ездить в Москву. Врачи успокоили женщину и сказали, что операция пока не требуется.