Врачи спасли 95-летнюю жительницу Егорьевска с пульсом 20 ударов в минуту

В сосудистый центр Егорьевской больницы экстренно доставили 95-летнюю женщину. Пациентка была в тяжелом состоянии: ее пульс снизился до 20 ударов в минуту, сообщили в Минздраве МО.

«Это очень опасное состояние, при котором может остановиться сердце. Учитывая возраст пациентки, соотношение пользы оперативного лечения и риска возможных осложнений, мы выбрали метод имплантации постоянного кардиостимулятора», — отметил руководитель регионального сосудистого центра Егорьевской больницы Фуркат Гафуров.

Операция длилась 35 минут, за это время врачи успели установить и подключить аппарат.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и проходит первой этап восстановления. Скоро ее выпишут.

В Егорьевской больнице напомнили, что в их центре операции на сердце выполняются по полису ОМС. При наличии показаний специалисты могут провести стентирование, шунтирование, установку кардиостимуляторов, электрофизиологические исследования и радиочастотные абляции.