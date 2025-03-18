Врачи Солнечногорской скорой помощи побывали в командировке в Курской области

Подмосковная станция скорой помощи активно поддерживает своих коллег из Курска. На днях из приграничья вернулись бригады Солнечногорской, Химкинской, Орехово-Зуевской и Волоколамской подстанций.

В Курске в постоянном режиме работают четыре бригады: одна врачебная и три фельдшерских. Каждые две недели состав бригад обновляется. На смену прибывшим специалистам отправились команды из Люберец, Раменского, Ногинска и Щелкова.

«В Курской области мы работаем с перерывом на короткий ночной сон. Работать нелегко, вызовов много. По большому счету, работа скорой в Московской области и в Курской особо не отличается: обслуживаем экстренные и неотложные вызовы. Помощь жителям оказывается в полном объеме. Готовы работать столько, сколько потребуется», — поделился фельдшер Солнечногорской подстанции скорой медицинской помощи Владислав Левченко.

Для эффективной координации работы и взаимодействия с курской скорой помощью каждую «смену» сопровождает куратор из числа руководителей или старших врачей Подмосковной скорой помощи.