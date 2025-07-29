Врачи скорой помощи спасли велосипедиста после ночной аварии в Домодедове

Сотрудники бригады скорой помощи Домодедовской подстанции, возвращаясь с вызова ранним утром, увидели на тротуаре молодого человека и лежавший рядом велосипед. Выяснилось, что он захотел увидеть рассвет и при спуске на большой скорости не справился с управлением и упал.

Специалисты оказали пострадавшему первую помощь.

«Медицинские работники сделали обезболивающую инъекцию, обработали раны, наложили асептические повязки. После чего эвакуировали 25-летнего молодого человека в Домодедовскую больницу в стабильном состоянии», — пояснила руководитель регионального объединения № 11 Московской областной станции скорой медицинской помощи Людмила Харченко.

В учреждении юноше провели дополнительное обследование и обнаружили у него сотрясение мозга, раны на голове и левом колене.

«Было проведено комплексное лечение: в частности, выполнена хирургическая обработка и ушивание ран, проведена симптоматическая, противоотечная и антибактериальная терапии», — уточнил заведующий травматологическим отделением Домодедовской больницы Юрий Соловьев.

Молодого человека уже выписали в стабильном состоянии.

Специалисты призывают соблюдать правила дорожного движения при катании на велосипедах и электросамокатах, а также надевать наколенники, налокотники и шлем.