Две бригады скорой помощи из Видного вернулись из командировки в Курск

Две бригады врачей и фельдшеров Видновской подстанции скорой медицинской помощи вернулись домой из Курской области. Они в течение недели оказывали первую помощь пострадавшим.

Поддержать коллег и помочь жителям и военнослужащим приехали медики из Подмосковья, Москвы и других регионов России, а также из Федерального центра медицины катастроф.

Медики из Ленинского округа с первых дней помогали в транспортировке раненых до самолетов санитарной авиации и в военные госпитали. Они участвовали и в спасении жителей, пострадавших во время обрушения дома, эвакуировали пациентов психоневрологического диспансера. Для этого машины скорой помощи были укомплектованы аппаратами ИВЛ, реанимационными наборами для детей и взрослых, запасом кислорода и другим необходимым оборудованием.

«В первую неделю событий Московская область направила в Курск свыше 20 врачей и семь бригад скорой помощи. Видновская подстанция стала одной из первых, мобилизовавших две бригады для отправки в регион. Одна только наша бригада оказала первую помощь свыше 20 раненым гражданским и военным», — рассказал заведующий Видновской подстанции скорой помощи Расул Магомедов.

Он добавил, что следом в командировку в Курск отправились еще семь бригад скорой помощи из региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».