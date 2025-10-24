Врачи скорой Подмосковья провели учения по оказанию экстренной помощи школьникам

Сотрудники скорой помощи Подмосковья провели учение по оказанию экстренной помощи детям. Тренировка прошла в красногорской школе № 15. По сценарию, в учебном учреждении начался пожар, из-за сильного задымления появились и пострадавшие.

На место были направлены пожарные, спасатели и экипажи скорой. За отработкой их действий наблюдали областные министерства и заинтересованные ведомства.

«Эти учения были плановыми — в рамках постоянного тренинга экстренных служб Московской области по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и спасению пострадавших. Ранее учения, с такой же заявленной легендой, проходили в учебном заведении в Барвихе», — рассказал главный специалист по оказанию медицинской помощи при ЧС Московской областной станции скорой медицинской помощи Ян Алиев.

Огнеборцы начали ликвидировать якобы возникший очаг возгорания. Спасатели эвакуировали условных пострадавших, а медики — оказывали помощь всем, кого вынесли и вывели из зоны задымления.

В тренировке приняли участие шесть медбригад регионального объединения № 2 подмосковной скорой. Свои навыки показали медики и водители Химкинской, Долгопрудненской, Истринской и Красногорской подстанций.

После завершения подвели небольшие итоги. План учений был полностью выполнен.

В Минздраве региона отметили, что специалисты уже начали готовить новый сценарий для отработки действий фельдшеров — по спасению пассажиров автобуса.