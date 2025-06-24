Врачи Щелковской больницы восстановили мужчине травмированное колено

Травматологи обособленного подразделения имени Матвея Гольца помогли мужчине вернуться к активному образу жизни. Он получил одно из самых распространенных повреждений среди спортсменов — разрыв крестообразной связки коленного сустава.

Василий неудачно упал во время занятий спортом. Сначала он не придал боли значения, но вскоре она начала усиливаться. При обследовании был выявлен разрыв крестообразной связки. Мужчина обратился за консультацией к специалистам Щелковской больницы.

Медики провели операцию, заменив порванную связку сухожилием малоберцовой мышцы. Хирург-травматолог Ильхом Рамазанов рассказал, что вмешательство было проведено артроскопическим методом. Его основным преимуществом является высокая эффективность при минимальной травме окружающих мягких тканей и капсулы сустава. «Благодаря такому подходу операции легко переносятся пациентами и позволяют быстро вернуться к полноценной физической активности», — отметил специалист.

Уже через день после операции Василия выписали домой. Восстановление проходит быстро — через три месяца мужчина смог вернуться к занятиям физкультурой.