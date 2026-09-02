Врачи Щелковской больницы извлекли из уха девушки живого таракана

Врачи приемного отделения Щелковской больницы во Фрязине извлекли крупного таракана из левого уха девушки. Она обратилась с жалобами на острую боль и ощущение движения в слуховом проходе, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Почувствовав симптомы утром, пациентка попыталась самостоятельно промыть ушную раковину водой. После этого движение прекратилось, однако боль усилилась, что вынудило ее обратиться за медицинской помощью.

Во время осмотра оториноларинголог обнаружил, что в глубину слухового прохода забился крупный таракан.