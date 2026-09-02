Врачи Щелковской больницы извлекли из уха девушки живого таракана
Врачи приемного отделения Щелковской больницы во Фрязине извлекли крупного таракана из левого уха девушки. Она обратилась с жалобами на острую боль и ощущение движения в слуховом проходе, сообщили в Минздраве Подмосковья.
Почувствовав симптомы утром, пациентка попыталась самостоятельно промыть ушную раковину водой. После этого движение прекратилось, однако боль усилилась, что вынудило ее обратиться за медицинской помощью.
Во время осмотра оториноларинголог обнаружил, что в глубину слухового прохода забился крупный таракан.
«Это не просто дискомфорт, а серьезная угроза. Главная опасность в том, что насекомое не способно двигаться задним ходом, а его хрупкое тело легко ломается при попытке достать пинцетом. Если фрагмент хитина останется внутри, начнется гнойное воспаление. Кроме того, продукты жизнедеятельности таракана токсичны для слизистой оболочки уха и могут вызвать химический ожог или аллергию», — пояснил оториноларинголог Сархан Кичибеков.
Насекомое обездвижили и аккуратно извлекли. Затем ушную раковину пациентки обработали антисептиком. Угрозы для слуха нет, однако через несколько дней девушка должна пройти профилактический осмотр.
Врачи напомнили, что самостоятельные попытки извлечь инородные тела из ушного прохода могут усугубить ситуацию и спровоцировать опасные осложнения, поэтому следует обращаться за помощью к профессионалам.