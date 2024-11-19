Лучшие медики больницы в Раменском получили премию «Подмосковный врач»

Три специалиста Раменской больницы стали победителями престижной премии «Подмосковный врач». Это ежегодное событие проводится в Московской области для того, чтобы отметить достижения медицинских работников региона.

Конкурс, в котором участвуют профессионалы с опытом работы не менее десяти лет, включает различные испытания, такие как компьютерное тестирование и решение ситуационных задач. Оценку участников проводит экспертная комиссия, в состав которой входят главные врачи, научные сотрудники и практикующие специалисты из разных больниц области.

Среди победителей — Ирина Леонова, врач-терапевт Раменской городской поликлиники № 1, Наталья Наволокина, врач-невролог Раменской больницы, и Наталья Ерохина, терапевт Островецкой амбулатории. Наталья Наволокина, отмечая свой успех, подчеркнула, что участие в конкурсе стало для нее ценным опытом, а победа — заслуженной наградой за упорный труд.

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