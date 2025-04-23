Врачи Раменской больницы приняли участие в донорской акции

Фото: 360.ru

Накануне национального Дня донора, который отмечается в нашей стране 20 апреля, сотрудники Раменской больницы организованно сдали кровь. В такой акции медики участвуют не в первый раз.

Медицинские работники как никто другой понимают важность донорства и всегда активно поддерживают донорское движение собственным примером. Заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов кровь и плазму сдавал порядка 60 раз.

«Очень часто  я, как хирург, являюсь свидетелем ситуации, когда  человеку срочно здесь и сейчас нужна кровь. От этого зависит очень многое — исход операции, выздоровление, жизнь человека», — отметил Владимир Хабалов.

В Раменском центре переливания крови всегда много обычных людей, и этот день не стал исключением. У всех цель одна — желание помочь людям, и оно идет от чистого сердца. Благодаря донорам кровь всегда есть для всех пациентов, которым необходима процедура переливания. Неслучайно День донора отмечается в России так широко.

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