Врачи Раменского роддома провели более 1,7 тысячи неонатальных скринингов

Расширенную программу обследований внедрили в медицинском учреждении еще в начале 2023 года. С этого года врачи ищут у детей сразу 38 наследственных патологий.

Заведующая отделением Центра материнства и детства в Раменском Валентина Аль-Абед рассказала, что процедура проходит строго в регламентированное время. У новорожденных детей забор крови производится спустя полные 24 часа жизни, но не позднее 48. У недоношенных малышей анализ берут на седьмые сутки. Для исследований используются специальные фильтровальные тест-бланки с промаркированными кружками. Во время забора крови медперсонал полностью пропитывает восемь таких кружков.

«Все манипуляции производились в присутствии мамы новорожденного и только при подписанном ею информированном согласии на тот или иной вид процедуры», — отметила Валентина Аль-Абед.

Готовые образцы были отправлены на исследования в ведущие лаборатории региона. Часть тестов проводили на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Михаила Федоровича Владимирского, основная масса — в диагностическом отделении Морозовской больницы. Из-за этого результаты поступают из разных ведомств.

Как подчеркнула врач, такая диагностика критически важна для здоровья малыша. Ведь чем раньше выявляется патология, тем проще прогнозировать, строить траекторию профилактики и, самое главное, начинать лечение.