Врачи Раменского начали использовать искусственный интеллект при УЗИ сердца

В Раменской городской поликлинике № 2 открывается новая глава в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь пациентам доступна эхокардиография на базе южнокорейского оборудования, оснащенного искусственным интеллектом.

Эта инновация призвана повысить точность диагностики, выявляя патологии, которые порой ускользают от внимания даже опытного человеческого глаза. Новый аппарат эхокардиографии, произведенный в Южной Корее, не просто выполняет УЗИ. Его ключевая особенность — интегрированный искусственный интеллект, который адаптирует процесс исследования под индивидуальные особенности каждого пациента.

«ИИ анализирует работу сердца в реальном времени, сравнивая полученные данные с обширными базами данных и помогая выявлять мельчайшие отклонения и патологии с высочайшей точностью. Это позволяет достигать уровня диагностики, сопоставимого с показателями ведущих мировых клиник», — отметили в медицинском учреждении.

Помимо углубленной кардиологической диагностики, на этом многофункциональном оборудовании проводится полный спектр УЗИ-исследований. Пациенты могут пройти обследование органов брюшной полости, щитовидной железы, а также сосудов, получая комплексную картину состояния своего здоровья в одном месте.