В городе Красноармейске состоялся творческий фестиваль «Искусство исцелять», организованный Федеральным медико-биологическим агентством. Участники из Москвы, Подмосковья, Курской и Тверской областей продемонстрировали свои творческие способности, оставив медицинские халаты в раздевалке и выйдя на сцену в сценических костюмах.

Инициатива проведения фестиваля принадлежала коллективу медсанчасти №154. Начальник медсанчасти Иван Богомолов приветствовал гостей, а Красноармейский Дворец культуры предоставил площадку для выступлений. Для любителей рукоделия был организован отдельный зал.

Среди участников выделялся фельдшер скорой помощи Александр Толкачев, который своими руками сшил костюм викинга. Его увлечение исторической реконструкцией впечатлило члена жюри Лидию Соколову-Сербскую.

Врач УЗИ Христина Крылова поразила зрителей своим оперным голосом. Группа из королевской медсанчасти зажигательно выступала, создавая праздничное настроение. Каждый участник демонстрировал свои таланты: кто-то читал стихи, кто-то танцевал, кто-то показывал изделия ручной работы.

Кандидат медицинских наук Ольга Касимова от лица Окружного медцентра ФМБА поблагодарила участников и отметила, что медсанчасть №154 уже не первый раз организует подобные мероприятия. По ее словам, эта команда задает тренд.