Врачи подмосковного онкодиспансера получат увеличенную компенсацию аренды жилья

Работники Московского областного онкологического диспансера получат увеличенную компенсацию за аренду жилья. Это поможет улучшить условия жизни 87 специалистов.
Работники онкодиспансера ежедневно спасают людей, борющихся с тяжелыми заболеваниями. Они вкладывают свои силы и знания в лечение пациентов. Увеличение компенсации позволит специалистам выбирать более комфортные условия проживания рядом с местом работы или в районах с развитой инфраструктурой. Это также поможет удержать сотрудников в коллективе, что обеспечит стабильность и преемственность. Об этом говорит начальник отдела кадров Московского областного онкологического диспансера Анна Воробьева.
Увеличение компенсации за аренду жилья — важный шаг к созданию достойных условий для тех, кто ежедневно спасает жизни других людей.
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