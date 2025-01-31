Врачи подмосковного онкодиспансера получат увеличенную компенсацию аренды жилья

Работники онкодиспансера ежедневно спасают людей, борющихся с тяжелыми заболеваниями. Они вкладывают свои силы и знания в лечение пациентов. Увеличение компенсации позволит специалистам выбирать более комфортные условия проживания рядом с местом работы или в районах с развитой инфраструктурой. Это также поможет удержать сотрудников в коллективе, что обеспечит стабильность и преемственность. Об этом говорит начальник отдела кадров Московского областного онкологического диспансера Анна Воробьева.

Увеличение компенсации за аренду жилья — важный шаг к созданию достойных условий для тех, кто ежедневно спасает жизни других людей.