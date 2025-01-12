Врачи Подмосковья стали призерами чемпионата России по мини-футболу

Команда из Московской области стала серебряным призером чемпионата России по мини-футболу среди врачей. Игры объединили свыше 400 спортсменов разных поколений — 27 команд из 24 регионов России.

Турнир проходил с 4 по 5 января в Москве в двух возрастных категориях — без ограничений и для врачей старше 40 лет. По словам представителя президиума Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Эдуарда Шпилянского, мероприятие организовали на высшем уровне.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что в категории без ограничений чемпионом стала команда Твери, второе место досталось представителям Санкт-Петербурга, бронзу завоевала сборная Москвы.