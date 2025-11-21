Врачи Подмосковья построили более 370 частных домов по программе поддержки

Подмосковные медики получили 2,5 тысячи земельных участков в рамках программы поддержки. На 493 из них уже построили или начали возводить жилые дома, рассказали в региональном Минимуществе.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, с начала действия закона земельные участки получили более 2,5 тысячи специалистов. Из них 372 уже построили дома, еще 121 продолжают работы.

Больше всего участков освоили в Домодедове, Пушкино и Коломне. Там построили от 50 до 80 домов.

По программе врачи могут получить земельные участки в безвозмездное пользование. Льгота доступна работникам 39 специальностей в 32 округах Подмосковья. При строительстве дома и надлежащего использования земли спустя пять лет врачи могут получить недвижимость в собственность бесплатно.