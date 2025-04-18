Врачи Подмосковья и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании

В Казахстане прошла третья Международная научно-практическая конференция «Здоровое поколение — будущее Казахстана». На мероприятии подписали меморандум о взаимопонимании между Московским областным научно-исследовательским институтом акушерства и гинекологии имени и Центром перинатологии и детской кардиохирургии Казахстана.

На конференцию приехали медики из разных стран, включая Россию, Китай, Израиль, Италию, Францию, Грецию, Узбекистан, Колумбию, Индию и другие. Врачи из Подмосковья прочитали лекции и провели показательные операции для участников.

«Меморандум заключен для обмена передовыми методиками между российскими и казахстанскими врачами. В первую очередь речь идет о фетальной хирургии и помощи женщинам с тяжелыми формами врастания плаценты. С особой радостью мы готовы делиться передовыми практиками с нашими ближайшими соседями, с которыми нас связывают давние профессиональные и теплые дружеские отношения», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Институт акушерства и гинекологии активно развивает международное сотрудничество. За последний год он заключил соглашения с медицинскими и учебными организациями из России, Узбекистана, Казахстана и других стран.