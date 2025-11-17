Врачи перинатального центра в Видном выходили родившихся на 27 неделе двойняшек

Из перинатального центра в Видном выписали двойняшек, родившихся на 27 неделе беременности. Врачи выхаживали младенцев 75 дней.

Их 38-летнюю маму доставили в учреждение с плохим самочувствием. Медики приняли решение — проводить экстренное кесарево сечение. На свет появились два мальчика — 900 и 990 граммов.

«Братишки — торопыжки провели в Видновском перинатальном центре 75 дней после рождения: 53 — в реанимации и 22 — в отделении патологии новорожденных», — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 Юлия Кузьминова.

Этот период они наблюдались анестезиологами-реаниматологами, неонатологами и реабилитологами. Врачи оказывали детям всю необходимую помощь, чтобы восстановить нарушенные функции и избежать патологий в будущем. Роженицу же учили правильно общаться с сыновьями: брать на руки, кормить и ухаживать.

«Спасибо всем специалистам Видновского перинатального центра! Благодаря им мои дети живы, и я могу быть матерью таких прекрасных мальчиков», — отметила мама двойняшек.

После 2,5 месяца выхаживания новорожденных выписали домой весом 2630 и 2505 граммов. Наблюдать их будут до трех лет, а родителей направлять и поддерживать в дальнейшей реабилитации.