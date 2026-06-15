Врачи перинатального центра в Видном помогли родить женщине с врастанием плаценты

Женщина из Республики Тыва успешно родила в Видновском перинатальном центре. У нее выявили врастание плаценты в рубец на матке. Эта опасная патология требовала комплексного подхода к диагностике и лечению.

В медучреждении существует авторская методика, которая позволяет свести до минимума объем кровопотери во время операций у таких пациенток. При этом у женщины сохраняется репродуктивная функция.

«Объем кровопотери во время операции уменьшается благодаря применению специальных „турникетов“, а репродуктивная функция сохраняется за счет того, что иссекается пораженный участок миометрия. После чего проводится пластика и восстанавливается целостность матки на уровне практически здорового органа. Таким образом, не только идет сохранение матки, но и последующие беременности проходят с благоприятным исходом донашивания до срока родов», — рассказала акушер-гинеколог Патима Муртаева.

Беременную женщину наблюдали полтора месяца, ее готовили к плановой операции. На 36-й неделе ей провели кесарево сечение. В результате родился мальчик весом 2,8 килограмма и ростом 50 сантиметров. Мама новорожденного поблагодарила врачей и медсестер за оказанную помощь.

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