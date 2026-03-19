Врачи перинатального центра в Наро-Фоминске выступили на международном конгрессе

В Наро-Фоминском перинатальном центре особое внимание уделяют здоровью женщин после родов. Местные специалисты поделились своим опытом на крупном профессиональном форуме.

Врачи Екатерина Сысоева и Кристина Мамаджанова отправились в Москву, чтобы принять участие в третьем конгрессе с международным участием «Эстетическая гинекология и антивозрастная медицина».

Мероприятие проходило на базе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Специалисты выступили с докладом на тему «Эстетика послеродовой реабилитации» и рассказали коллегам, как применяют акушерские послеродовые пессарии.

«Всем женщинам, родившим в нашем перинатальном центре, при наличии показаний и по их желанию бесплатно, в рамках полиса ОМС, устанавливаются акушерские послеродовые пессарии. Это действенная мера, позволяющая предотвратить дискомфорт и нарушения качества жизни, связанные с дисфункцией мышц тазового дна», — отметила заведующая акушерским физиологическим отделением Екатерина Сысоева.

Врач акушер-гинеколог Кристина Мамаджанова в свою очередь обратила внимание на главные достоинства такого подхода.

«Ключевые преимущества применения пессариев — возможность избежать оперативного вмешательства и связанных с ним осложнений, а также простота использования. Пессарий может быть установлен в амбулаторных условиях, что исключает необходимость госпитализации и приема обезболивающих препаратов», — уточнила медик.

В перинатальном центре в Наро-Фоминске для этих целей применяют пессарии доктора Шнейдермана. Они изготовлены из особого высококачественного силикона, который не вызывает реакции организма, а продуманная форма гарантирует надежное размещение и комфорт.

Безопасность использования подтверждается стерилизацией оксидом этилена.