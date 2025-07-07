Врачи перинатального центра в Балашихе помогли женщине родить 11-го ребенка

В Московском областном перинатальном центре жительница Балашихи родила одиннадцатого ребенка. Мальчик, который весил 3070 граммов при росте 50 сантиметров, получил имя Иван.

Беременность многодетной матери протекала без осложнений. Младенец появился на свет естественным путем.

Это уже девятые роды, которые принимали специалисты медицинского учреждения у пациентки.

«Для нас важно, что женщины возвращаются и доверяют нам здоровье своих детей», — подчеркнула акушер-гинеколог Татьяна Павлычева.

Теперь в семье растут семь девочек и четыре мальчика. Все дети активно развиваются — занимаются музыкой и танцами.

«Мы с мужем всегда мечтали о большой семье. Дети — наша радость и смысл жизни. Огромная благодарность врачам центра за их профессионализм и душевное отношение», — отметила счастливая мать.

Женщину и новорожденного уже выписали.

В регионе действует специальный портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно подробно узнать о системе родовспоможения. Также ежедневно доступен бесплатный кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03.