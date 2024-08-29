Врачи Павлово-Посадской больницы обследуют жителей Евсеева 28 августа

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт больницы Павлово-Посадского городского округа отправится в деревню Евсеево 28 августа. Все желающие смогут измерить давление, сделать кардиограмму и флюорографию, сдать анализы и проконсультироваться у терапевта.

Диспансеризация на свежем воздухе пройдет 28 августа в Евсееве Павлово-Посадского округа. Жители деревни, а также ближайших населенных пунктов получат консультацию врача-терапевта, сдадут общий анализ крови на холестерин и глюкозу, измерят артериальное давление, сделают электрокардиограмму и флюорографию.

Мероприятие организуют 28 августа с 09:00 до 13:00 по адресу: деревня Евсеево, дом № 23/а. С собой необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

«Подобная практика помогает нам выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. А это в свою очередь способствует более успешному лечению и скорейшему выздоровлению. Берегите себя, проверяйте свое здоровье, ведите активный и правильный образ жизни», — сказали сотрудники Павлово-Посадской больницы.

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