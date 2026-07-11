Врачи оценили состояние пострадавших в кафе в Зарайске как стабильное

Пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Зарайск

В Зарайске зафиксированы обращения жителей, почувствовавших недомогание после посещения кафе «Моккано», среди пострадавших есть дети. Состояние всех обратившихся оценивается как стабильное, врачи отмечают положительную динамику, лечение проходит в штатном режиме.

В администрации муниципального округа Зарайск подчеркнули, что никаких ухудшений в состоянии пострадавших не зафиксировано. Пациенты идут на поправку, медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Санитарные службы проводят все необходимые лабораторные исследования для установления точных причин произошедшего. Ситуация находится на постоянном контроле администрации, а также под пристальным надзором прокуратуры.