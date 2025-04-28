Врачи Орехово-Зуевского роддома примут участие в областном конгрессе

Второй областной конгресс «Подмосковные вечера. У истоков жизни» проходит в регионе 28 и 29 апреля. Спикерами на мероприятии стали специалисты Орехово-Зуевского роддома.

Опытные акушерки и медицинские сестры выступят на конгрессе и расскажут об особенностях выхаживания новорожденных.

«Для нас честь поделиться нашим опытом. Мы постоянно стремимся улучшать качество работы и рады возможности передать свои знания. Надеемся, что наш доклад будет полезен и интересен», — отметила сотрудница больницы Светлана Рыбина.

Специалисты обсудят проведение сердечно-легочной реанимации, расскажут, как акушерки помогают беременным с гестационным сахарным диабетом, а также коснутся других важных тем.