Врачи Орехово-Зуевского роддома примут участие в областном конгрессе

Второй областной конгресс «Подмосковные вечера. У истоков жизни» проходит в регионе 28 и 29 апреля. Спикерами на мероприятии стали специалисты Орехово-Зуевского роддома.
Опытные акушерки и медицинские сестры выступят на конгрессе и расскажут об особенностях выхаживания новорожденных.
«Для нас честь поделиться нашим опытом. Мы постоянно стремимся улучшать качество работы и рады возможности передать свои знания. Надеемся, что наш доклад будет полезен и интересен», — отметила сотрудница больницы Светлана Рыбина.
Специалисты обсудят проведение сердечно-легочной реанимации, расскажут, как акушерки помогают беременным с гестационным сахарным диабетом, а также коснутся других важных тем.
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