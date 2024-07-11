Врачи-онкологи из Балашихи выступили на международном форуме «Белые ночи»

Специалисты Московского областного онкодиспансера приняли участие на международном форуме «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Всего мероприятие посетили более 600 российских и иностранных спикеров.

На форуме собрались эксперты со всего мира: из России, США, стран Европы, Азии, ближнего зарубежья.

Спикеры выступили с докладами по раннему выявлению онкозаболеваний, а также по химио- и лучевой терапии.

«На мероприятии обсуждались вопросы организации оказания онкологической помощи во всех округах Российской Федерации. По результатам за 2023 год чистота выявляемости онкологических заболеваний увеличилась на 2,3% благодаря проводимым диагностическим мероприятиям и современному оборудованию», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Участники познакомились, обменялись опытом, идеями, поделились своими наработками и проектами в области онкологии.

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