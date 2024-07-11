Врачи онкодиспансера в Балашихе провели пациенту малоинвазивную операцию

Специалисты-онкологи Московского областного онкодиспансера в Балашихе выполнили малоинвазивную операцию. Пациент уже выписан домой.

Мужчина поступил в учреждение с жалобами на потерю веса и боль в животе. Врачи обследовали 74-летнего пациента и выявили рак поджелудочной железы. Опухоль дала метастазы в печень. Больному срочно сделали малоинвазивную операцию.

Сейчас мужчина в удовлетворительном состоянии и уже выписан.

Такие операции уникальны. Выполняют их только в Московском онкодиспансере в Балашихе.

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