Сегодня 21:38 Врачи онкодиспансера в Балашихе провели пациенту малоинвазивную операцию Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Специалисты-онкологи Московского областного онкодиспансера в Балашихе выполнили малоинвазивную операцию. Пациент уже выписан домой.
Мужчина поступил в учреждение с жалобами на потерю веса и боль в животе. Врачи обследовали 74-летнего пациента и выявили рак поджелудочной железы. Опухоль дала метастазы в печень. Больному срочно сделали малоинвазивную операцию.
Сейчас мужчина в удовлетворительном состоянии и уже выписан.
Такие операции уникальны. Выполняют их только в Московском онкодиспансере в Балашихе.
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