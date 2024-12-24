Врачи онкодиспансера Подмосковья выступили на международном форуме

Врачи областного онкодиспансера приняли участие в международной конференции по хирургии и онкохирургии. В Минздраве Московской области отметили, что подобные мероприятия открывают большие возможности для обсуждения новейших достижений в области медицины.

«Форум собрал ведущих специалистов, предоставив уникальную возможность обменяться опытом и представить свои достижения в области хирургического лечения онкологических заболеваний. Врачи нашего диспансера активно участвовали в дискуссиях по актуальным вопросам современной онкохирургии», — прокомментировал врач отделения абдоминальной онкологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 11 областного онкодиспансера Николай Сокольников.

На конференции присутствовали более двух тысяч специалистов из 13 стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и другие.