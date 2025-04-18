Врачи онкодиспансера Подмосковья выступили на конференции по паллиативной помощи

Паллиативная помощь становится все важнее — особенно сейчас, когда медицина быстро развивается. Она помогает улучшить жизнь людей с тяжелыми болезнями и поддерживает их семьи.

Такая помощь включает в себя не только лечение боли, но и заботу о других симптомах, чтобы человеку было легче. Врачи Московского областного онкологического диспансера приняли участие в онлайн-конференции, посвященной этой теме.

«Паллиативная помощь требует постоянного обмена опытом и знаний между специалистами. Участие в таких мероприятиях позволяет врачам оставаться в курсе последних достижений в области паллиативной медицины, внедрять инновационные подходы в свою практику и повышать качество оказываемых услуг», — сообщила заведующая отделением паллиативной медицинской помощи областного онкодиспансера Елена Евменова.

Встреча стала важным шагом для улучшения паллиативной помощи в регионе. Полученные знания помогут сделать уход за онкологическими пациентами более человечным и качественным.